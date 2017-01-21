Владимир закупает технику для работы на высоте

На электронной площадке госзакупок администрация Владимира выставила контракт на покупку очередной спецтехники – автогидроподъемника, так называемой автовышки. Транспортное средство не из дешевых, придется выложить из городской казны 3,3 млн рублей. Высота подъемника – 22 метра, вылет стрелы – 10 метров, грузоподъемность – 220 кг. Можно работать вдвоем, даже на крышах высоких зданий. Покупка позволит отказаться от услуг наемных автовышек. Их аренда сегодня дорого обходится бюджету. Чтобы очистить крышу площадью 600-1000 квадратных метров от снега и наледи, придется заплатить 4000-6000 тысяч рублей. А в собственности мэрии десятки зданий и домов, в которых располагаются учреждения культуры, искусства, отделы, управления администраций и т.д.

Похоже, администрация продолжает свою программу долгосрочной экономии, расхваленную чиновниками несколько лет назад. Сначала мэрия создала муниципальное предприятие по уборке дорог, улиц и тротуаров, затем, закупив спецтехнику, самостоятельно занялась обслуживанием светофоров, установкой дорожных знаков, асфальтированием. Теперь и до сосулек доберется. На практике экономить бюджетные средства не получается. Обслуживание спецтехники, дизтопливо, содержание штата специалистов влетает казне в копеечку.

Но жителям такой централизованный подход очень удобен. За качество уборки и ремонта дорог, наружного освещения и очистки сосулек с крыш можно спросить управление ЖКХ и его подведомственные учреждения. Телефон общий – 53-18-98.