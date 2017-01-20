Надземный переход во Владимире и два моста в Петушинском районе

В региональной госавтоинспекции сделали верные выводы из прошлогоднего транспортного коллапса в Лакинске и во Владимире (на мосту через Рпень). В первый же день ограничения движения транспорта на федеральной дороге в Петушинском районе в связи с ремонтом моста через реку Киржач инспектора ГИБДД стали мониторить поток машин.

– Движение транспорта ограничено на 93-95 километре федеральной трассы. Пока пробок нет. В будние дни поток машин замедляется незначительно. Думаем, что повторения лакинских пробок здесь не будет, – считает врио начальника управления ГИБДД МВД РФ по Владимирской области Александр Новиков. – Но в скором времени начнутся работы на 109-ом километре федеральной трассы, на мосту к поселку Вольгинский. Из-за того, что два моста будут ремонтировать одновременно, в течение всего этого года неподалеку друг от друга, пробки наверняка появятся. Мы разрабатываем схему объездов. Она частично пройдет по Московской области.

Два моста в Петушинском районе – не единственные объекты ремонта на федеральной трассе в нынешнем году. Продолжатся также работы в Вязниках и Лакинске. На выходе там и там появятся современные развязки с новыми светофорами, переходами, поворотами. Водителям придется потерпеть некоторые неудобства, но зато, уверены в ГИБДД, будут ликвидированы очаги аварийности.

Во Владимире же на 182-м километре федеральной трассы (по-новому, 13-м километре подъезда к г. Иваново) в районе бульвара Иванова в этом году построят надземный пешеходный переход. Это первый переход из трех ранее запланированных. Напомним, что в прошлом году во Владимире проводились публичные слушания по строительству надземных пешеходных переходов на федеральной трассе: в районе Юрьевца, бульвара Иванова и комбината «Тепличный». Все три будут выполнены в едином стиле.

Места выбраны не случайно. Здесь уже есть пешеходные переходы. Они входят в список самых аварийных участков дорог.

К сведению, на федеральной трассе, проходящей по области, в прошлом году зарегистрировано 381 ДТП. Аварийность снизилась на 6,4% по сравнению с предыдущими показателями.