Владимирцев вновь приглашают в проект “Больничная клоунада”

Добровольческое движение города Владимира «Доброштаб», комитет по молодежной политике администрации Владимирской области и автономная некоммерческая организация «День Ы» приглашает волонтеров на курсы обучения по программе «Больничная клоунада».

Первое занятие в этом году состоится 29 января. Оно пройдет во Владимире по адресу ул. Дзержинского, д. 5. Весь курс продлится до конца февраля, занятия будут проходить по воскресеньям.

На занятиях владимирцев ждет не только обучение ценным навыкам импровизации, развитие воображения и реакции, но и настоящая помощь творчеством детям, родителям и медицинскому персоналу Детской областной больницы.

Обучение будет проходить по следующим направлениям:

– актерское мастерство,

– основы смехотерапии (игры, фокусы, художественное творчество),

– техники арт-терапии,

– занятия с психологом

По окончании обучения выдается сертификат и медицинская книжка.

Принять участие в проекте могут все неравнодушные. Главное условие – желание помогать детям, умение работать в команде и иметь достаточное количество свободного времени, чтобы посвятить его юным пациентам.

Подробная информация по телефону (4922)53-33-33

Фото: http://sledizanami.ru/