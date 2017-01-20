Сбили трёх пешеходов и лося

В Петушинском районе автомобиль «ВАЗ» сбил сразу трех пешеходов на нерегулируемом переходе. Авария произошла вчера во второй половине дня на 122 км трассы М-7 «Волга», в деревне Старые Петушки. За рулём отечественного авто находился 63-летний водитель.

Пешеходы, 1974, 1977 и 1988 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу.

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Также вчера во второй половине дня на 9 км трассы «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» водитель «десятки» сбил лося. 38-летний мужчина, двигаясь в сторону Гусь-Хрустального, влетел в переходившего дорогу зверя. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Всего же, как сообщает сайт регионального УГИБДД , за 19 декабря во Владимирской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Фото: http://newstracker.ru/news/incident/