Ревнивец получил срок за убийство соперника в Покрове

Виновным признан 42-летний житель Московской области Илья Морозов.

Напомним, что трагедия в отеле «Корниловъ» произошла в июне прошлого года.

По данным Следственного управления СК РФ по Владимирской области, цепь трагических событий начала раскручиваться в 2012 году: Илья Морозов познакомился с 35-летней женщиной, они начали жить вместе, но отношения их далеко не всегда были гладкими, и в мае прошлого года они формально расстались. Мужчина, однако, не оставил мысль создать с возлюбленной законную семью.

У его подруги были другие планы: с осени 2015 года она уже поддерживала отношения с другим мужчиной, о чем потенциальный жених догадывался и ревновал. И, когда 9 июня женщина из Московской области приехала в Покров, чтобы встретиться с другом, там же оказался и Морозов.

Около часа пара выясняла отношения, после чего женщина уехала в отель «Корниловъ», где ее ожидал знакомый. Морозов последовал за ней в гостиницу, пытался вновь поговорить с ней, но дверь номера ему не открыли. Тогда мужчина принес из машины охотничье ружье и несколько раз выстрелил сначала через приоткрытую потерпевшим дверь, а затем и через закрытую. Попал в соперника. Тот – 43-летний мужчина, получив огнестрельные раны, через несколько часов скончался в местной клинике.

Сначала Морозов скрывался от следствия, но затем сам явился в полицию. Свою вину мужчина, тем не менее, не признал, пояснив, что стрелял лишь затем, чтобы выбить замок, и был «абсолютно уверен, что за дверью никого нет».

«Проведенные следствием криминалистическая, комплексная биологическая, баллистическая, дактилоскопическая судебные экспертизы опровергли позицию Морозова и подтвердили умышленность его действий», – сообщает пресс-служба СКР.

Приговором Петушинского районного суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом с Морозова взыскано более 900 тысяч рублей в счет погашения морального и материального ущерба, причиненного потерпевшей стороне.