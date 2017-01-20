Автопарк Владимирской области среагировал на кризис

На конец 2016 года в нашей области зарегистрировано 510 084 транспортных средств, что на 4,5% меньше показателей предыдущего года. Практически все выбывшие из автопарка – легковушки, 22 тысячи автомобилей.

Этот показатель, прежде всего, связан со снижением покупательской способности наших соотечественников. По данным «Автостата», в среднем по России авторынок сократился на 11%. Даже у «Автоваза», бессменного лидера по продаже автомобилей (266296 машин за 2016 год), упали показатели на 1% по сравнению с 2015 годом. Кстати, по собственно оценки компании «АВТОВАЗ», ее доля рынка составляет 20,4%. Лада-Гранта и Лада-Веста в топе продаж по итогам минувшего года.

Но, несмотря на падение покупательского спроса, автомобили продолжают дорожать. Согласно исследованию «Автостата», 25 производителей подняли в январе цены на свои автомобили. Так, Лада-Веста в базовой комплектации подорожала на 16,9 тысяч рублей, Лада-Ларгус – на 5,4 тысячи рублей, Шевроле-Нива – на 5 тысяч рублей.

Есть и хорошая новость. На официальном сайте компания «Автоваз» заявила о продлении участия в госпрограмме по обновлению автопарка по тем же двум направлениям: утилизации и трейд-ин.

Напомним, что участникам в обмен или утилизацию старого автомобиля предоставляется скидка на новый в размере 40-100 тысяч рублей – в зависимости от модели, ее стоимости и дилера автопроизводителей.

Фото: http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/27/1714152/001.jpg