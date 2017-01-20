Во Владимире отметят день сноуборда

В ближайшее воскресенье, 22 января, в Загородном парке ждут всех любителей сноуборда – от мала до велика. Таким образом, организаторы решили отметить Всемирный день сноубординга.
Программа ожидается обширная и интересная: заезды на ватрушках, конкурсы и эстафеты в матрешках, на ледянках и санках. Причём, всех победителей заездов и конкурсов ожидают призы.
Для тех, кто стоит на доске, как настоящий бог, будут организованы соревнования в форме Jib Session (скольжение на доске по специальным объектам или, как их еще называют, фигурам – перилам, «столам» и т. д.). Каждому спортсмену дадут по три попытки на преодоление JibLine, в зачет пойдет лучшая. По итогам выберут трёх самых-самых.
В финале у каждого участника будет уже по две попытки. В зачете также учтут самый высокий показатель. А по итогам финальных проходов распределят призовые места.
Кстати, для сноубордистов будет организован небольшой JIB-парк (серия из трех конструкций).
А для тех, кто не так уверенно стоит на сноуборде, настоящие профессионалы обещают показать невероятные трюки.
Начало праздника в 12 часов, вход свободный.
Программа праздника:
12:00 – Открытие всех площадок
12:00 – 13:00 – Раскатка на склоне/фигурах
13:00 – Регистрация участников, страхование
13:30 – 15:00 – Квалификация
13:30 – 16:00 – Проведение сноуборд-соревнований\
15:00 – 16:00 – Финал
16:30 – Награждение участников
19:00 – Завершение мероприятия
Фото: http://www.gwcpics.com/reimg/resize-img.php? src=http://www.gwcpics.com/images/sport/jump-snowboard -sun-beams-light-trick-clouds.jpg&h=900&w=1680
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А по слалому не судьба организовать соревнования?