Во Владимире отметят день сноуборда

В ближайшее воскресенье, 22 января, в Загородном парке ждут всех любителей сноуборда – от мала до велика. Таким образом, организаторы решили отметить Всемирный день сноубординга.

Программа ожидается обширная и интересная: заезды на ватрушках, конкурсы и эстафеты в матрешках, на ледянках и санках. Причём, всех победителей заездов и конкурсов ожидают призы.

Для тех, кто стоит на доске, как настоящий бог, будут организованы соревнования в форме Jib Session (скольжение на доске по специальным объектам или, как их еще называют, фигурам – перилам, «столам» и т. д.). Каждому спортсмену дадут по три попытки на преодоление JibLine, в зачет пойдет лучшая. По итогам выберут трёх самых-самых.

В финале у каждого участника будет уже по две попытки. В зачете также учтут самый высокий показатель. А по итогам финальных проходов распределят призовые места.

Кстати, для сноубордистов будет организован небольшой JIB-парк (серия из трех конструкций).

А для тех, кто не так уверенно стоит на сноуборде, настоящие профессионалы обещают показать невероятные трюки.

Начало праздника в 12 часов, вход свободный.

Программа праздника:

12:00 – Открытие всех площадок

12:00 – 13:00 – Раскатка на склоне/фигурах

13:00 – Регистрация участников, страхование

13:30 – 15:00 – Квалификация

13:30 – 16:00 – Проведение сноуборд-соревнований\

15:00 – 16:00 – Финал

16:30 – Награждение участников

19:00 – Завершение мероприятия

Фото: http://www.gwcpics.com/reimg/resize-img.php? src=http://www.gwcpics.com/images/sport/jump-snowboard -sun-beams-light-trick-clouds.jpg&h=900&w=1680