Ковровского летчика ищут в Крыму

Самолет «Киттихаук» археологи обнаружили недавно. Но точное место находки не называют, чтобы не привлекать внимание «черных копателей».

Как сообщает «Крымская газета», точно установлен пилот упавшего истребителя – младший лейтенант Владимир Иванович Авдеенко 1921 года рождения, уроженец города Коврова. Согласно документам, Владимир Авдеенко не вернулся с боевого задания из района Керчи 29 ноября 1943 года. Официально числится пропавшим без вести. Сейчас идет активный поиск родственников пилота.

В базе «Мемориал» указано, что ближайшие родственники пилота – отец Иван Ефимович Авдеенко и мать Наталья Гавриловна, жены у него не было.

Крымские поисковики надеются обнаружить останки пилота в самолете.

Фото: aviarmor.net/aww2/_photo_aircraft/f_usa/curtiss_p40/p40b_1.jpg