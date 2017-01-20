Судья всё же отделалась условным сроком

Вступил в силу приговор в отношении бывшей судьи, по вине которой две девушки серьёзно пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Одна из пострадавших пыталась обжаловать приговор Гусь-Хрустального городского суда в виде условного наказания Олеси Муравьёвой. Владимирский областной суд жалобу не удовлетворил.

В ходе судебного заседания установлено, что 12 июня 2015 года в ночное время Муравьева, являвшаяся на тот момент времени мировым судьей одного из судебных участков Москвы, находясь в состоянии опьянения, двигалась на автомобиле Ауди А-4 по ул. Славнова города Гусь-Хрустальный.

Во время движения при совершении обгона попутного транспортного средства она не справилась с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на пешеходов – девушек 1991 и 1992 годов рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходам были причинены тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил Муравьёвой наказание – лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, осужденной в течение 3 лет запрещено управлять транспортными средствами.

В добровольном порядке виновная выплатила каждой девушке по 838 тысяч рублей. Суда взыскал в пользу потерпевших ещё по 20 тысяч рублей.

Фото: http://images.aif.ru/006/321/1c0a4dc07b8b9715b7daf7771ad4c830.jpg