Владимирские студенты отметят свой праздник на льду

Управление по делам молодежи администрации города Владимира приглашает отпраздновать День студента на катке в парке Пушкина.

25 января с 17-00 здесь будут ждать всех, кто «обрубил хвосты» и готов праздновать свой профессиональный праздник – День студента!

Организаторы мероприятия заверяют: кроме дискотеки на льду, каждый сможет принять участие в квесте и флешмобе, выиграть призы и подарки, сделать памятные карточки в интересной фотозоне.

И это еще не все! Впервые на Дне студента пройдет Поэтический батл. Любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение и получить подарки. Подробности участия в группе Управления по делам молодежи.

Участие в празднике бесплатное. Заплатить придется только за прокат коньков. Напомним, что стоит эта услуга стоит 100 рублей за час. Коньки выдаются под денежный залог – 1000 рублей (детские) и 1500 рублей (взрослые).

Фото: http://rusnovosty.ru/na-katke-lipki-prazdnuyut-tatyanin-den/