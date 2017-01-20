Во время Крещения засветилась река Ефремовка

Праздник Крещения, в деревне Вахрамеево Камешковского района ознаменовали устройством купели на местной речке Ефремовке в виде настоящего ледяного бассейна с бортиками, с подсветкой и большим ледяным крестом, который тоже сиял в темноте. Получилось впечатляюще и можно даже сказать завораживающе. Подарил вахромеевцам и жителям окрестных селений эту красоту ветеран труда Александр Геннадьевич Метельков, настоящий народный умелец и мастер на все руки.

Родом он из столичного региона, но для него Владимирский край теперь тоже стал родным. Выйдя на заслуженный отдых, Метельков приобрел сельский домик в деревне с красивым названием Ивишенье. Расположена она в нескольких километрах от Вахрамеево на самой северной окраине 33-го региона среди обширных лесов – отрогов легендарного заповедного Дюкова бора, который непрерывно тянется до самой Нерли.

Но и оказавшись на пенсии, сидеть, сложа руки, Александр Геннадьевич не привык. Еще три года назад, будучи человеком глубоко православным, в канун двунадесятого праздника Крещения он задумал обустроить ледяную купель. Однако протекающая рядом с Ивишеньем речушка совсем маленькая, больше похожая на ручей. Про такие в народе говорят – воробью по колено. В ней и летом искупаться нельзя, не то, что зимой. Поэтому Метельков и решил создать композицию изо льда на гораздо более полноводной Ефремовке (местные жители уверены, что такое название речка получила по имени легендарного основателя их деревни некоего Ефрема).

Эту небольшую по протяженности речку питает целых 12 природных родников, поэтому вода в Ефремовке всегда чистейшая и идеально прозрачная. Место для Иордани, как традиционно именуют крещенскую купель, Метельков удачно выбрал неподалеку от устья Ефремовки, где она впадает в реку Тальшу, напротив деревни Вахрамеево. Все получилось у него отлично. И с тех пор Александр Геннадьевич каждый январь в канун Богоявления творит для селян новую красоту.

Вот и в этот раз опытный мастер твердой рукой сноровисто выпиливал хорошо намерзший в начале января толстый лед для оформления купели и креста прямо из реки при помощи обычной бензопилы. Местные жители, в основном – молодежь, под его руководством при помощи канатов помогали вытягивать из воды массивные ледяные блоки и устанавливать их в необходимом порядке, готовили деревянные конструкции для лестниц. Работа была тяжелая и непростая, но все трудились дружно и споро.

Первоначально Александр Геннадьевич намеревался сделать крест больших размеров, но во время работы край ледяного монолита неожиданно обломился, и поэтому пришлось удовольствоваться конструкцией меньшего размера. Тем не менее, устроенная композиция и бассейн изо льда, со специально устроенными фонарями, в которые потом устанавливались обыкновенные свечи, и с деревянными лесенками, всем пришлись по душе. К тому же все получилось не только красиво, но и удобно.

В крещенскую ночь у купели на Ефремовке собрались сотни людей самого различного возраста – от малышей и подростков до стариков и старушек. Многие пришли на реку целыми семьями. По обычаю трое священников окрестных церквей, в том числе настоятель самого ближнего к Вахромееву Староникольского погоста, совершили великий чин освящения воды, после чего все желающие, из которых даже образовалась длинная очередь, совершили троекратное погружение в ледяную купель.

Среди тех, кто отважился на подобный подвиг, помимо детей и взрослых, было немало старожилов. Например, Клавдия Дмитриевна Федулова из той же деревни Ивишенье, которой уже под 80, тоже без колебаний решительно окунулась в холодную воду. Купание в крещенскую ночь на Ефремовке в общей сложности продолжалось около двух часов подряд. Даже те, кто болен гриппом, даже с температурой, выбрались на лед и умылись освященной водой. И некоторым это помогло лучше, чем уколы и таблетки!