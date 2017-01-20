Пенсию повысят, но опять не всем

Во Владимирском отделении Пенсионного фонда официальной информации из центра о планируемой индексации пока не поступало. Точные данные будут известны на следующей неделе. Но на федеральном уровне руководство Пенсионного фонда уже дало детальные разъяснения.

С 1 февраля пенсию проиндексируют только неработающим пенсионерам. Ограничение, которое впервые приняли и применили в прошлом году, действует и в нынешнем. Средний рост пенсии составит – 5,4% или 384 рублей. Если по видам пенсии, то прирост будет выглядеть таким образом:

– страховая пенсия по старости возрастет – в среднем на 400 рублей;

– страховая пенсия по инвалидности – на 160 рублей;

– страховая пенсия по случаю потери кормильца – на 315 рублей.

Работающим пенсионерам стоит ожидать повышения в начале августа. Оно будет куда менее значительным. С 1 августа всем пенсионерам проиндексируют пенсию на 0,4%.

К сведению, во Владимирской области, по данным Владимирстата, получают пенсию 460 488 человек. Из них по старости – 398 687 человек. Средний размер такой пенсии (на ноябрь 2016 года) – 12 853 рубля.