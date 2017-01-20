Во Владимире стало на одну Пелагею больше

В преддверии Нового года новоиспеченным владимирским родителям, судя по всему, было не до выискивания редких и необычных имен для своих чад. Дети, родившиеся в декабре 2016 года, в основном, будут носить привычные слуху классические имена.

Среди мальчиков первенство за именем Максим. Так в декабре назвали 13 малышей. Матвеями – 12, а замыкает тройку лидеров сразу три имени: Иван, Роман и Дмитрий. По 11 новорожденных с этими именами появилось во Владимире в первый зимний месяц.

Самым популярный женским в декабре стало имя Соня и его вариации – София и Софья. 19 мам решили наградить дочек этим «мудрым» именем. 13 Полин и Анастасий занимают вторую сточку рейтинга имен, а на третьем месте – 11 малышек, названных Викториями. Также родители девочек не обделили вниманием имена Ксюша, Маша, Катя, Валерия, Варвара, Василиса и Татьяна.

Но и без фантазии всё же не обошлось. В канун Нового года владимирский ЗАГС зарегистрировал мальчиков с именами Адам, Кантемир, Тихомир и Устин. Появились на свет и девочки с оригинальными именами – Мия, Зарья, Амира, Омина и Пелагея.

Фото: http://kg-school.me/index1.php