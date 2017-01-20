В Муроме изъяли свыше трех тысяч бутылок «паленого» алкоголя

Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, информация о том, что мужчина реализует алкоголь неизвестного происхождения, получила свое подтверждение в декабре прошлого года. В принадлежащем ему гараже, расположенном в одном из сел Муромского района, полицейские обнаружили и изъяли свыше 3 000 бутылок контрафактного алкоголя различной емкости и наименований. Изъятая партия была направлена на экспертизу.

Результаты проведенного исследования подтвердили, что крепкие спиртные напитки были маркированы поддельными федеральными специальными марками акцизного сбора. Установлено, что рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции превышает 570 000 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: https://33.мвд.рф