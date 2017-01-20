Ковровские картингисты – первые на “Кубке городов России”

В Коврове прошли межрегиональные соревнования по картингу «Кубок городов России». Участие в них приняли 104 спортсмена из Москвы, Ярославля, Рязани, Костромы, Бора, Нижнего Новгорода, Череповца, Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального и Мурома.

Как сообщает портал Gorodkovrov.ru, соревнования такого уровня прошли в Коврове впервые и количество человек, которое приняло в них участие стало рекордным!

Ковровчане на этих соревнованиях достойно представили свой город. В командном зачете местная команда «М-Racing» заняла 1 место, на втором месте – команда из гор Бор, на третьем месте – владимирская команда СК «Владимир».

Фото: http://www.gorodkovrov.ru/topic/