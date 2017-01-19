По Суздалю побегут собачьи упряжки

Гонка ездовых собак «Суздальский луг» пройдет в субботу, 4 февраля.

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Эти соревнования проводятся в Суздале при поддержке районной администрации уже во второй раз. В прошлом году собачьи упряжки вышли на старт в марте. Но подвела погода: снег таял и мешал гонщикам показывать хорошие результаты. Поэтому в этот раз ее перенесли на февраль.

В соревнованиях в этом году будут принимать участие упряжки, запряженные двумя, четырьмя и шестью собаками, а также лыжники со своими четвероногими питомцами. Запланированы также детские старты. На «Суздальском лугу» ждут двуногих и четвероногих спортсменов из Владимирской и Московской областей, Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Как рассказал Константин Волкович, один из организаторов соревнований, гоночная трасса будет проходить отчасти по льду реки Каменки, отчасти – по Ильинскому лугу. Наблюдать за забегом зрители смогут с площадок у Торговых рядов, от музея деревянного зодчества и от Ильинской церкви. Для гостей предусмотрены точки продажи горячей еды и напитков, а также выступления артистов в перерывах между забегами.

Старт первой гонки запланирован на 11 часов.

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