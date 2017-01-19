Коммунальщики при расчетах учтут длину ванны

Новые нормативы на 4 вида коммунальных услуг вступят с 1 июля 2017 года в 64 муниципальных образованиях области – там, где высокий процент установки индивидуальных приборов учета. Это города Александров, Гороховец, Камешково, Кольчугино, Меленки, Судогда, Юрьев-Польский, Суздаль, Радужный и несколько других населенных пунктов. Владимира в списке нет, здесь новые нормативы примут в июле 2019 года.

Зам. директора областного департамента цен и тарифов Любовь Казбанова настоятельно советует жителям этих 64 городов и сельских поселений, еще не обзаведшимся приборами учета коммунальных ресурсов, установить их до лета. Иначе придется платить по новым нормативам, а они, возможно, существенно повысятся.

– Но прежде чем приобрести приборы учета, нужно выяснить, возможно ли их установить в данном многоквартирном доме, – предупреждает Любовь Викторовна. – Есть технические причины для отказа. Например, из-за старой системой водоснабжения. Тогда собственники жилья должны обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организации, чтобы их специалисты составили акт о невозможности установить прибор учета. В противном случае платежи собственникам будут начислять с учетом повышающих коэффициентов.

Взамен старых 20 нормативов на холодную и горячую воду, а также водоотведение рассчитано 45 новых нормативов. Они учитывают множество параметров. Если раньше брали в расчет только наличие ванной в квартире, то теперь учитывают даже её длину.

Из-за введения новых критериев сложно судить, насколько в целом изменятся нормативы. Так, к примеру, норматив на холодную воду для многоквартирных домов с раковинами и мойками повысится с 3 до 3,86 кубометра с человека в месяц; этот же норматив, но для квартир с полным набором услуг (раковины, мойки, душ, ванная) снизится с 4,5 до 4,24.

Для тех, у кого в квартирах есть раковины, мойки, душ, ванные норматив на водоотведение тоже снизится с 8 до 7,36. Да и норматив на горячую воду для обладателей всех видов водных благоустройств станет ниже – с 3,5 до 3,12.

По нормативам на отопление повысятся ставки для 4-5-этажных домов после 1999 года постройки, с 0,0117 до 0,0217 гигокаллории с квадратного метра. А для двухэтажных домов до 1999 года постройки нормативы на отопление, наоборот, ощутимо уменьшатся – с 0,0406 до 0,0221.

Тем не менее, в департаменте утверждают, что в свете новых нормативов приборы учета необходимы большинству жильцов. К сведению, прибор учета холодной воды стоит 650 рублей, горячей воды – 565 рублей. Во Владимире наниматели жилья (те, кто не приватизировал квартиру), а также многодетные семьи вправе подать в администрацию заявлению на компенсацию затрат на покупку счетчика и его установку.

Фото: http://www.proza.ru/pics/2015/07/23/833.jpg