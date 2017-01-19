Крещенская ночь прошла без происшествий

По данным пресс-службы регионального МЧС, участие в них приняли около 20 тысяч жителей и гостей Владимирской области. Сообщается, что происшествий допущено не было.

Напомним, что в регионе-33 для проведения обряда крещенских купаний были оборудованы 54 купели, в том числе 33 купели – непосредственно на водных объектах. Накануне православного праздника комиссией Главного управления МЧС России по Владимирской области все они были проверены.

Для обеспечения безопасности в местах проведения крещенских купаний дежурство осуществляли более 450 человек личного состава и более 200 единиц техники, в том числе около 200 профессиональных спасателей и более 40 водолазов. Работало 7 полевых кухонь.

По оценке ведомства, все крещенские мероприятия были проведены на высоком уровне.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4732435/