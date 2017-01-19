Ковровские путейцы перевели стрелки на себя

Противоправную деятельность уже бывших работников Ковровской дистанции Горьковской железной дороги Юрия Чиркова, Дмитрия Забавнова, Владимира Капустина и Сергея Завиткова выявили сотрудники регионального УФСБ и линейного отдела МВД России на транспорте.

Установлено, что в период с 2011 года, используя свое служебное положение, участники преступной группы воровали рельсы, стрелочные переводы и перепродавали их третьим лицам. Вырученные от продажи деньги тратились на личные нужды.

Сумма ущерба, причиненного ОАО “РЖД”, составила более 12 миллионов рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, подсудимые активно сотрудничали со следствием и выразили согласие о добровольном возмещении ущерба.

В декабре 2016 года Гусь-Хрустальный городской суд приговорил Юрия Чиркова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные участники группы приговорены к условным срокам наказания. Приговор вступил в законную силу.

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