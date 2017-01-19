Приз народу – за самый лучший фон

Нет, я фильм не ругаю. Тут надо в очередь вставать. Сыпать цитатами: «А вот Гумилёв подмечал…», «А вот в Лаврентьевской летописи говорится…» Это к историкам. Для них «Викинг» – благодатная поляна, есть, где разгуляться.

Я ж понимаю – кино. Голливуд врёт? Врёт! Чем мы хуже Голливуда? Не надо только считать, что киношный князь – это тот самый князь, ну, который тысячу лет назад Русь крестил. Киношный – он лучше.

Настоящий в молодости буйствовал, баб портил, вообще, диковатый был. «Волк» – кличка. А киношный – молодец. Он как в начале фильма мухоморный отвар у варягов хлебнул, так до конца и ходил блаженный. Добрый и неувязанный.

Брата не убивал – за него убили. Киевлянам зла не творил. С Рогнедой, правда, нехорошо получилось, ну да ведь не бросил девчушку, в гражданские жёны взял. Он даже половцев резать – и то опоздал: ладью с горы толкнул, а запрыгнуть на неё не успел. Все успели, а он опоздал – ножку ударил. Или подвернул. Захромал, в общем.

Ну как такого не любить? Легенда № 17, только с бородой. Бровки домиком и глаз со слезой. Это как бы наша мечта, такой идеальный правитель. Добрый и справедливый. Не совсем мужественный, зато человеколюбивый. Антропофил-пацифист, а что иногда за меч хватается, так не по своей воле и в силу обстоятельств.

Конечно, такая подача слегка умаляет идею перерождения дикого зверя в доброго христианина под влиянием веры, ну да Бог с ним. Незачем нам из князя зверя делать. Он нам дорог просто как Владимир, как святой, благоверный и равноапостольный. А был он зверем до воцерковления или не был – это нас не волнует (упс, это же из «Мюнхгаузена»).

Это такая мечта, повторюсь. Вот Тарантино в «Бесславных ублюдках» позволил героям Гитлера расстрелять. Понятно, что в жизни этого упыря не кокнули – не успели. Но ведь многим хотелось. Очень многим. Волшебная сила искусства позволила как бы поучаствовать в этом процессе (прошу прощения за кровожадность, но виртуальные убийства сейчас идут по разряду детских забав). Но не одному же Голливуду быть фабрикой грёз?

Жалко, конечно, что наши грёзы во многом делаются по тем же заморским лекалам. Повествование от первого лица – от лица воеводы Сневельда – напоминает приём из фильма «Александр», где воспоминания про «вождя и учителя» излагал старик Птолемей. Другие сюжетные ходы перекликаются с «Игрой престолов». Только яблоки под лестницей напомнили что-то своё, родное, – финальные кадры «Сибирского цирюльника» Михалкова. Тоже плагиат, но маленький, свой, простительный…

Но вот народ где? (уж вернусь к началу) Где эти самые – жители Полоцка, Киева… Не то быдло, что ползало в грязи с ромашками на голове, молясь идолам, а люди обычные – ремесленники, купцы, просто горожане. Князья в фильме – говорят, они живые. Дружинники говорят. Викинги пусть по своему – говорят. Жрец лысый языческий – даром что немой – так красноречиво руками машет! А простых людей нет. Они – фон, толпа, шевелящиеся фрагменты пейзажа. У них по сценарию – кричать, когда враги разбой учиняют, и охать, когда воины извлекают из земли «фаллического» Перуна.

Города простые люди не защищают (дружина на стенах, чего мешать?). Покорные до ужаса (сказал Ярополк уйти из Киева – ушли, сказал Владимир возвращаться – вернулись). Непоследовательные (то закопали Перуна, то откопали, надо креститься – помчались креститься). Глупые до нельзя (ну вот же, их только что от половцев спасли, а они сына главного спасителя да его самого – порешили). Словом – тёмен на экране народ, тёмен…

Разве что один раз какого-то осмысленного простолюдина мазнули – он рыбу ловил. То есть делом занимался. Пусть и молча (тут хоть оправданно – нечего рыбу пугать). Жаль, убили его быстро. Шальная стрела – наповал.

И ведь опять-таки. Многим не нравится норманнская теория. Мол, как-то унизительно для Руси, что мы сами-де собой не могли управлять – позвали иностранных специалистов. А в «Викинге» что? Ползало быдло по холму, мычало что-то деревянным истуканам. Но приехали другие иностранные специалисты – ромеи, и гляди ты: стоят они на высоком холме, все в белом, наставляют киевлян на путь истинный.

…А историков, действительно, перед этим фильмом лучше не читать. Я вот заглянул в томик Льва Гумилёва. Где как раз про Русь X века. И что же? Киевляне там, как и жители других русских городов, вполне себе дееспособные были. На князей влияли порой так, что те не свою волю – их вынуждены были выполнять. Но мы же в кино пришли, а не на научную дискуссию, верно? Поэтому книжки прочь, и смотрим во все глаза. Едет князь на белом коне – молод, красив, светел, нос и брови, борода и кольчуга, честь и доблесть. Чего ж тебе, хороняка, ещё надо?

Фото: http://file2.answcdn.com/ answ-cld/image/upload/w_760,c_fill, g_faces:center,fl_lossy,q_60/ v1401362851/yagxlcv3o7jrof8qiizj. jpg