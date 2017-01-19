О “сбыче мечт”

Памятники в нужных местах «на счастье» натираете? Честно говоря, не помню, чтобы хоть раз занимался этим сам. Но спорить трудно: полировка бронзовых носов – как в случае с этим самарским Буратино – хвостов и рук (возможны вариации) давно стала крепкой народной традицией.

Еще одно подтверждение этому – новость, пришедшая на днях из Санкт-Петербурга. Внутри знаменитых скульптур крылатых львов, которые нынче отправляют на реставрацию, обнаружили огромное количество монет и записок с желаниями. Немудрено: скульптуры стояли на одном и том же месте два века и никогда ещё не покидали Банковский мост. Теперь записки с личными данными сохранят в тайне, но наиболее интересные, а также те, по которым невозможно установить автора, станут частью музейной коллекции.

Содержание посланий, обнаруженных в грифонах, самое разное. Например, реставраторы нашли пожелание: “Любимый грифон, прошу у тебя здоровья для всех моих близких. Пусть в мире будет много улыбок”. Или ещё одно: “Работа по специальности в суде, карьера, финансовый успех, удачное замужество, прописка в СПб, благополучие”. Как говорится, каждому своё.

Поделился этой новостью с подругой. Внезапно она призналась, что некогда тоже оставляла послание в лапах этих мифических существ. Хотела, чтобы дочурка перестала вечно болеть. Так и вышло – правда, скорее помогли лечебные поездки на море и закалка неокрепшего организма.

Словом, в пожеланиях россиян чего только нет – можно найти и бытовую, карьерную проблематику. И любовь, конечно – куда же мы без любви?

– Год назад я загадывала желание у памятника Михаилу Булгакову, – как-то рассказывала мне другая романтично настроенная приятельница. – Потерла памятник в нужных местах по традиции. Так вот, желание исполнилось спустя месяц! Очень просила писателя помочь мне в поисках Мастера – и встретила его. У нас многое было как в романе, даже цветы желтые мне подарил…

А сколько желаний люди записывают на бумажки под новый год – не сосчитать! Наверное, это вполне себе правильно, как правилен и знаменитый шутливый тост «За сбычу мечт». Мысль материальна, и в этом тосте тоже есть заряд. Остаётся ещё и самому на пути к исполнению желаний предпринимать какие-то шаги. Стремиться к тому, что по душе.

Совершенствоваться. Быть открытым миру. Может быть, тогда, заполненный убористым почерком листочек станет не только музейным экспонатом, но и перейдет в разряд сокровенной сбывшейся мечты.

Если, конечно, это вам по-настоящему нужно.

Автор: Никита ЕФИМОВ.

Главный редактор газеты “Маяк”.

Оригинал текста: http://martin33.livejournal.com/333571.html