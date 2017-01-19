Студенты попробуют себя в роли полицейских

Акция, которая впервые была проведена в 2014 году, стартует во Владимирской области уже завтра.

Для ее участников подготовлен широкий формат как теоретических, так и практических мероприятий. Студенты вузов и учащиеся средних специальных заведений получат уникальную возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомиться с их работой.

Полицейские помогут участникам акции увидеть и ощутить специфику деятельности различных служб и подразделений, продемонстрируют показательные выступления, расскажут об используемом оружии и специальных средствах. Студенты узнают интересные факты из истории органов внутренних дел Владимирской области, ознакомятся с работой экспертов-криминалистов и технической оснащенностью полиции, примут участие в проведении рейдовых и спортивных мероприятий.

Вместе с сотрудниками полиции в акции примут участие представители общественных советов при территориальных органах МВД России, ветераны органов внутренних дел и члены добровольных народных дружин.

УМВД России по Владимирской области предлагает руководителям вузов и средних специальных учебных заведений принять активное участие в совместных мероприятиях в рамках ежегодной акции «Студенческий десант». За получением подробной информации можно обратиться по телефону отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 37-43-42.

Акция «Студенческий десант» продлится до 24 января.