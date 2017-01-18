Владимирские хлебопёки оказались сильнее происков врагов

Об этом сообщил управляющий предприятия Алексей Лялин на встрече с журналистами, посвященной итогам 2016 года. В самом Юрьев-Польском владимирские хлебопёки планируют открыть мелькомбинат, а также сушилку для зерновых и бобовых культур. Оборудование уже закуплено, однако точные сроки запуска производств пока уточняются.

А на площадке в деревне Хрястово (Собинский район) хлебокомбинат намерен построить снековый завод и производство замороженных полуфабрикатов. Однако реализация масштабных планов возможна при нескольких условиях.

Пекари откровенно признались, что надеются на помощь губернатора, чтобы оформить перевод двух заброшенных земельных участков (2,5 и около 3 гектаров) сельхозназначения в промышленную зону. Сам проект, стоимость которого оценивается на сегодняшний день на уровне 3,3 млрд рублей, планируется реализовать к 2020 году. Кроме того, управляющий надеется на льготные условия кредитования, обещанные правительством РФ и подкрепленные соответствующим постановлением, которое вышло в один из последних рабочих дней декабря.

– Дайте нам дешевые долгосрочные кредиты, и мы технологически лучше построим заводы, чем импортные инвесторы. Если это постановление будет подкреплено деньгами, мы не один, а множество заводов получим, – уверен он.

Основание для сдержанных чувств по отношению к иностранцам местные хлебопёки имеют и еще по нескольким причинам. Алексей Лялин рассказал о попытках дискредитировать Владимирский хлебокомбинат, которые предпринимали «информационные ресурсы, зарегистрированные в США». В частности, сообщалось о якобы имевших место задолженностях по заработной плате на хлебокомбинате и даже о его банкротстве.

Понятно, что за рубежом могут быть зарегистрированы любые сайты, в том числе самые что ни на есть российские (в Интернете границ пока нет, и вирутальный Карацупа отдыхает). Тем не менее, американская «прописка» недружественных сайтов дала Алексею Лялину возможность пошутить: «Если мы интересны даже Обаме, значит, растём».

Фото: http://promaspekt.ru/wp-content/uploads/2016/11/ 86207-po-svarke-i-naplavke-pri-remonte- gruzovyh-vagonov-cv-20197-1.jp