В Оргтруде изъяли лосьон «Огуречный» и Розовую воду»

Региональный Роспотребнадзор продолжает изымать из магазинов непищевую спиртосодержащую продукцию, к которой относятся лосьоны, средства для гигиены полости рта и другие.

Сотрудники ведомства проинспектировали более 250 точек торговли на территории региона и выявили 96 единиц сомнительной продукции. Общий объем непищевой «запрещёнки» составил почти 10 литров.

Как сообщает сайт Роспотребнадзора, только в одном магазине в микрорайоне Оргтруд изъято 6 флаконов лосьона «Огуречный» с содержанием спирта 67%. Также под «санкции» попали лосьон «Розовая вода» и «Вита-септ».

Напомним, ужесточение санитарных требований оборота непищевой спиртосодержащей продукции последовало после массовых отравлений «Боярышником» в Иркутске. От употребления настойки с метиловым спиртом там погибли более 70 человек.

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