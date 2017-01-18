В Оргтруде изъяли лосьон «Огуречный» и Розовую воду»

Во Владимирской области до сих пор торгуют запрещённой спиртосодержащей продукцией

60 0
60 0
1vv

Региональный Роспотребнадзор продолжает изымать  из магазинов непищевую спиртосодержащую продукцию, к которой относятся лосьоны, средства для гигиены полости рта и другие.

Сотрудники ведомства проинспектировали более 250 точек торговли на территории  региона и выявили 96 единиц сомнительной продукции. Общий объем непищевой «запрещёнки» составил почти 10 литров.

Как сообщает сайт Роспотребнадзора, только в одном магазине в микрорайоне Оргтруд изъято 6 флаконов лосьона «Огуречный» с содержанием спирта 67%. Также под «санкции» попали лосьон «Розовая вода» и «Вита-септ».

Напомним, ужесточение санитарных требований оборота непищевой спиртосодержащей продукции последовало после массовых отравлений «Боярышником» в Иркутске. От употребления настойки с метиловым спиртом там погибли более 70 человек.

Фото: https://ptzgovorit.ru/sites/default/files/styles/700×400/public/original _nodes/9876545678876543.jpg?itok=QLZ5vGqo

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы