Юниор и юноша накатали шары на две «бронзы»

В Воронеже состоялось первенство России по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Соревнования проводились среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок 16 – 18 лет. В первенстве приняло участие 189 спортсменов из 30 регионов страны.

Как сообщается на сайте администрации региона-33, представители Федерации бильярдного спорта Владимирской области Вадим Кистанов и Егор Буслаев заняли третьи места в возрастных группах «Юниоры 16-18 лет» и «Юноши до 16 лет» соответственно. Другие владимирские спортсмены также показали неплохие результаты: Антон Виноградов – 5 место (юноши до 16 лет), Анастасия Кабанова – 9 место (девушки до 16 лет) и Кирилл Мельников – 9 место (юниоры 16-18 лет).

Фото: http://www.llb.su/files/images/2012.11.24%2013-05-24%2004278.JPG