Во Владимире изъяли около 3 килограммов наркотической «соли»

При попытке сбыта сильнодействующих синтетических наркотиков через тайники-закладки в районе проспекта Ленина областного центра были задержаны ранее судимый 43-летний владимирец и его 37-летняя сожительница.

При себе у задержанных находились свертки с веществом белого цвета. В ходе обыска квартиры, арендуемой наркосбытчиками, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 35 расфасованных свертков, подготовленных для организации тайников-закладок крупными партиями.

В пресс-службе регионального УМВД поясняют, что внутри свертков содержалось свыше 2 700 грамм синтетического наркотического средства «PVP» – так называемой «соли», что подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы. Общее количество изъятых наркотиков, обладающих мощным психоактивным эффектом, пропорционально 4 000 розничных доз.

Также полицейские изъяли полимерные пакетики для упаковки, электронные весы, несколько мобильных телефонов, sim-карты и банковские карты.

Установлено, что местные жители были привлечены одним из Интернет-магазинов в качестве курьеров. В их обязанности входила транспортировка оптовых партий наркотических средств на территорию Владимирской области и дальнейшее распространение посредством закладок в крупных районных центрах, таких как Гусь-Хрустальный и Муром, а также Владимир.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Выясняется их причастность к ранее совершенным эпизодам сбыта синтетических наркотиков на территории региона.

Фото: https://33.мвд.рф