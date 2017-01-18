Мамин домик» в Киржаче обещали оставить в покое

О проблемах, начавшихся в приюте, «Призыв» рассказал в воскресенье. Всего за сутки публикация собрала несколько тысяч просмотров и десятки перепостов в соцсетях. Люди, узнавшие о проблеме, предлагали «Маминому домику» любую посильную помощь: от покупки подгузников до обращения на шоу Андрея Малахова. Через день проблема начала решаться.

– После вмешательства СМИ и лично уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой, после ее разговора с губернатором области, нас обнадежили, что мы можем работать спокойно, что все будет хорошо, – сообщила основатель приюта Арина Серавкина. – А мы не подведем!

Приют также поблагодарил всех неравнодушных людей – в том числе редакцию «Призыва» – за помощь и поддержку: «Это так важно, когда у тебя опускаются руки, когда уже нет сил, когда кажется, что земля уходит из-под ног и вы читаете все между строк и понимаете, как важно сейчас подставить плечо, поддержать, дать понять, что ты не один».

Мы продолжаем следить за судьбой приюта и шоколадной мастерской, в которой его обитательницы обучаются профессии кондитера.