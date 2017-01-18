«Ростелеком» помог вырастить 133 тысячи цифровых ёлок и украсить их 2,4 миллиона виртуальных игрушек

«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России, но и на всех континентах мира.

В номинации «Самая высокая ёлка» призовые места зависели от считанных миллиметров. Первое место занял Андрей из Республики Марий Эл, который помог своей ёлке вырасти до 10 280 мм. На втором месте Руслан (Республика Северная Осетия – Алания) – 10 151 мм, третье (но не единственное) место за Камилем (Санкт-Петербург) – 10 140 мм.

Победители в номинации «Самая нарядная ёлка» определялись по количеству и значимости украшений и магических эффектов (каждой игрушке присваивалось определённое количество баллов). Первое место завоевал Гаврила из Республики Саха (Якутия) с красавицей «Якутяночка», общий рейтинг которого составил 2 550 баллов. Илья с елкой «Мин Харыйам» (также Республика Саха) заработали 2 420 баллов и второе место. Третье место занял Камиль из Санкт-Петербурга с ёлочкой «Happy NY 2017», набравший 2 237 баллов.

1 055 игроков добавили в избранное цифровую ёлку «Маленькая, добавь в ♡» Сары (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), что обеспечило им победу в номинации «Самая популярная ёлка». Второе место у ёлки «С Рождеством!» Василия (Приморский край) – 1 046 лайков, а третье место у «Колымчанки» Петра (еще одного представителя Ханты-Мансийского АО) – 921 добавление.

Самые активные игроки собирали игрушки на онлайн-ярмарках, объезжая их на личном автомобиле. Именно так обеспечил себе победу в номинации «Самый находчивый игрок» Денис из Челябинской области, который собрал 1 645 игрушек и подарков для своей «Особой Изумрудной Ёлочки». Второе место завоевала «Ёлка-ИГОЛКА» игрока Владимира из Приморского края – 1 232 игрушки. Ёлка «Необычнобольшая!» Евгения (Челябинская область) оказалась на третьем месте с 1 230 подарками.

«Ростелеком» поздравляет всех победителей и всех участников первой онлайн-игры «Моя Ёлка» и желает им в 2017 году много новых цифровых побед, радости, оптимизма и крепкого здоровья! Ценные призы (планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты, а также SIM-карты с выгодными тарифами на услуги мобильной связи «Ростелекома») будут вручены победителям до конца февраля 2017 года.

Итоги и победители онлайн-игры «Моя Ёлка» опубликованы на сайте https://elka.rt.ru/. Ход игры и активности игроков можно вспомнить по хэштегам #мояелка и #ростелеком.

Приложение «Мой Ростелеком» (доступно для Android и iOS) – это персональный онлайн-офис абонента «Ростелекома», который теперь всегда с ним – на привычном смартфоне или планшете. В приложении можно управлять тарифными планами и опциями, заказывать новые услуги, отслеживать информацию о балансе, просматривать счета и оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением с помощью банковских карт, карт оплаты «Ростелекома» или электронными деньгами, подключать «Автоплатеж», подписаться на доставку счета на адрес электронной почты, управлять участием в бонусной программе и многими другими функциями.

Всего приложение «Мой Ростелеком» установлено уже на 757,2 тысячи мобильных устройств.