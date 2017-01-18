За шубой на Новоторжскую ярмарку!

Норка — любимый натуральный мех российских женщин. Он легкий, теплый, благородный.

На Новоторжской ярмарке особый интерес покупателей вызывают красивые норковые шубы из коллекции «Новоторжская норка». И вот, почему.

«Новоторжская норка» – торговая марка Новоторжской ярмарки. Изделия выполнены из отборного меха норки с международных пушных аукционов. Покупатели любят «Новоторжскую норку» именно за высокое качество и удобный крой шуб. Классические норковые шубы натуральных цветов сшиты из цельных шкур «пластинами» или «в роспуск». Модные — поперечным кроем. Женщины знают: эти шубы красивы и хорошо сидят на фигуре. Вы выберете свою норковую шубу из 22 цветов! Для вас — коричневый, орех, жемчуг, чайная роза, пастель, белый, платина и, конечно, черный.

Как шьют Новоторжскую норку

Изготовление «Новоторжской норки» — настоящее искусство. Крой каждого изделия продуман до мелочей. Для пошива норкового манто наборщик сортирует более 500 шкур, чтобы подобрать 35 однородных шкур. На производство одного изделия для коллекции «Новоторжская норка» уходит не менее двух недель. Результат кропотливой работы – красивые норковые шубы высокого качества.

Спрашивают наши покупатели

Мария Ивановна,44 года, учитель:

—Собираюсь с подругой на Новоторжскую ярмарку за норковой шубой. Какие цены сейчас на норку и будут ли скидки?

Ответ: Ольга Левитина, товаровед Новоторжской ярмарки:

– Новоторжская ярмарка прилагает огромные усилия, чтобы цены на качественные норковые шубы были выгодными для наших покупателей. Так, во все дни ярмарки на Новоторжскую норку действует скидка от 20 000 рублей, а в субботу 28 января у нас во Владимирском Экспоцентре — День максимальных скидок на Новоторжскую норку. В этот день вы получите дополнительные 5% скидки при покупке шубы из коллекции «Новоторжская норка».

Зоя Георгиевна, 65 лет, пенсионер:

— Хочу купить норковую шубу, есть ли льготы для пенсионеров?

Ответ: Наталья Серова, директор Новоторжской ярмарки:

Уважаемая, Зоя Георгиевна, на Новоторжской ярмарке для пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда при предъявлении удостоверения всегда предоставляется скидка 5% на любую шубу. Я рекомендую вам прийти за покупкой на Новоторжскую ярмарку во Владимирский Экспоцентр во четверг 26 января. В этот день ваша пенсионная скидка удвоится!

Цены на Новоторжские шубы:

Мутон, нутрия — от 13 до 56 тыс. руб.

Дубленки — от 30 тыс. руб.

Для мужчин — от 27 тыс. руб.

Енот, лиса, рекс — от 40 тыс. руб.

Каракуль— от 80 тыс. руб.

Норка — от 69 до 250 тыс. руб.

На Новоторжскую норку — скидка от 20 000 руб.

На Новоторжской ярмарке все шубы сшиты по ГОСТам, чипированы. Гарантия – от трех месяцев до года. Любую шубу можно купить в кредит.* При покупке шубы из каракуля, рекса, норки— чехол для хранения в подарок.

За шубой на Новоторжскую ярмарку! 24 – 29 января 2017 г., Владимир, Владимирский Экспоцентр, 2 этаж, ул.Батурина, 35., вт. – вс., с 10:00 до 20:00

www.shubu.ru

8(800)100-63-92 (звонок бесплатный)