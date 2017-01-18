На Владимирке еще растут «Аракчеевские березки»

Дорогу Москва – Н. Новгород, ныне пересекающую Владимирскую область, построили к началу 1840-х гг. А до этого в течение нескольких веков существовал т.н. Сибирский тракт, или иначе – Владимирка.

Местами Владимирка проходила рядом с нынешней трассой М7, местами – совсем по-другому. И теперь одной из главных примет старой дороги являются березы, которыми были когда-то обсажены наиболее важные российские тракты. Инициатором такой посадки деревьев был любимец императора Александра I граф Алексей Аракчеев. Поэтому долгое время придорожных белых красавиц в народе упорно именовали «аракчеевскими березками». И в этом названии была вовсе не дань уважения, а скорее ненависть, так как труды по обсаживанию российских дорог легли на крестьянские плечи…

«Аракчеевских березок» в нашем крае сохранилось немало: в Петушинском, Собинском, Камешковском, Ковровском, Вязниковском, Суздальском и иных районах. Березы живут до трех и даже четырех веков. И, глядя на скромные старые березы по краям заброшенных дорог, мало кто осознает, что это привет из России почти двухсотлетней давности, поры еще молодого Пушкина…

С инициативой обсадки наиболее важных (и прежде всего почтовых) дорог березами всесильный граф Аракчеев выступил вскоре после победоносного окончания наполеоновских войн и начала устройства военных поселений. Эта мера предлагалась вовсе не ради эстетики, хотя приятный вид тоже принимался в расчет. В полях и безлесных местностях березки по краям дороги служили хорошими ориентирами, особенно зимой. Во время метелей, когда переметало пути и все вокруг сливалось в сплошной белой пелене, такая обсадка спасала людям жизнь. Кроме того, сплошная вереница деревьев способствовала тому, что дорога в гораздо меньшей степени заносилась снегом зимой, а летом – песком и пылью. В летний зной березки давали спасительную тень, тем более что в ту пору на дорогах встречалось немало пеших путников, не говоря уже о партиях арестантов, которых пешим порядком этапировали в сибирскую ссылку.

В классическом варианте тракты обсаживались по краям проезжей части двумя рядами березок, образовывавшими аллеи, или, по терминологии того времени, «бульвары для пешеходцев». То есть те, кто передвигался пешком, могли идти по бесконечной аллее, не рискуя угодить под колеса проносящихся экипажей и не создавая помех всадникам, не говоря уже о тени и защите от пыли. В общем, речь шла о безопасности дорожного движения, о чем Аракчеев позаботился, кажется, первым в России. Наиболее интенсивно обсадка дорог березами велась с 1818 по 1828 гг. Одна березка от другой высаживалась на расстоянии в 2 сажени (2,26 метра), что выдерживалось неукоснительно.

Но благая идея воплощалась драконовскими методами и становилась поводом для злоупотреблений. Один из героев писателя Мельникова-Печерского так говорит про «аракчеевские березки»: «Теперь мужик летом, чем бы на пашне работать, береги каждую березку, окапывай ее, очищай; подсохнет – новую сади… Лист на которой чуть пожелтеет – поливай ее, либо новую сади. Одна покормка земской полиции чего станет?.. Березки-то, известно дело, не вырастут, а по двадцати копеек с дерева уж собрано».

Один из современников «березовой» эпопеи писал:

«Не столько посадка аллей, сколько поддержание их в исправном состоянии ложилось тяжелым бременем на крестьян. Канавы нисколько не препятствовали потраве молодых саженцов – приходилось с двух сторон обносить аллеи изгородями… Кроме того, жители придорожных деревень были обязаны в засуху поливать саженцы и заменять погибшие свежими».

Столь обременительные для крестьян повинности и сделали «аракчеевские березки» символом тяжкого бремени по прихоти высшего начальства.

Император Николай I вскоре после прихода к власти уволил графа Аракчеева в отставку и запретил обременять крестьян посадкой берез вдоль дорог и уходом за ними. В постановлении комитета министров говорилось: ради «облегчения поселян в исполнении дорожной повинности… постановить, чтобы посадка по дорогам березок и прорытие рвов были вовсе отменены…»

Но память о десятилетнем насаждении берез вдоль дорог жила в народе очень долго. Позже отношение к «аракчеевским березкам» стало скорее ностальгическим, так как сами по себе они стали историческим памятником.