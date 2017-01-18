Владимирские чиновники отдадут «десятину» в казну

Десятипроцентное сокращение зарплат региональных чиновников высокого ранга впервые было введено в марте 2015 года и продлено в 2016 году.

Вчера на заседании профильного комитета ЗС депутаты проголосовали за пролонгацию зарплатной «планки» и на 2017 год. Через неделю, 25 февраля, это решение должны утвердить все областные парламентарии на очередном заседании Законодательного Собрания.

По данным Счётной палаты, областная казна за счет сэкономленной «десятины» может пополниться в нынешнем году более чем на 5 миллионов рублей. Кстати, для любителей посчитать деньги в чужом кармане несложно будет вычислить среднюю зарплату по кругу лиц, руководящих регионом.

В списке высоких чиновников, подпадающих под действие закона, фигурирует губернатор и его заместители, председатель Законодательного Собрания с замами и председатель Счётной палаты с замами же, а также руководитель избирательной комиссии региона. Правда, в облизбиркоме сокращённую зарплату будет получать только первое лицо, заместителей это не коснётся.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/flavoristka/27414011/354704/354704_800.jpg