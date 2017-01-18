На прием записываются, но не приходят

Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области обнародовал результаты работы сервиса «Электронная регистратура региона» за 2016 год, согласно которым 40 950 пациентов не явились на прием к врачу, записавшись с помощью данного сервиса.

Больше всего необязательных пациентов отмечается в Гусь-Хрустальной центральной городской больнице (5529), в Областной детской клинической больнице (5151), в Городской поликлинике №2 г. Владимира (2655), в Городской клинической больнице №5 г. Владимира (2626), в Муромской городской больнице №3 (2305), в Областной клинической больнице (2133), в Детской больнице округа Муром (1847), в Детской городской поликлинике №1 г. Владимира (1706), в Кольчугинской центральной районной больнице (1519) и в Детской городской больнице г. Гусь-Хрустальный (1327).

В облздраве уточняют, таким образом, более 8% талонов, выделенных для записи пациентов, остаются неиспользованными. А это негативно сказывается на доступности медицинской помощи.

В связи с этим департамент здравоохранения обращается к пациентам с просьбой проявлять ответственность при использовании сервиса «Электронная регистратура региона».

Фото: http://kursktv.ru/news/kuryane-mogut-zapisatsya-k-vrachu-cherez-internet.html