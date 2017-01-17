Грозному царю уже не мешают очистные работы

Глава администрации Александровского района Игорь Першин рассказал о планах по установке монумента Ивана Грозного. «Памятник будет установлен этой весной. Мы к этому готовимся», – передаёт слова главы районной администрации издание «Новый город Александров».

Как отметил Першин, идею об установке и открытию памятника никто не откладывал. Он будет установлен на берегу речки Серой, по замыслу районных властей, здесь же будет благоустроена набережная.

Про набережную на речке Серой в Александрове начали говорить раньше, чем появились планы установки памятника “отцу опричнины”. Ещё лет пять назад одна из местных строительных компаний бралась её обустроить взамен на преференции при выделении площадок под возведение домов. Но проекты так и остались проектами. Теперь же городские власти “созрели” и для памятника, и для набережной. Это как бы один комплекс – объекты взаимосвязаны, как и сама река Серая, которую также необходимо вписать в новый архитектурный ансамбль. Причём она-то – речка – и влияет в определённой степени на сроки его появления.

Дело в том, что памятник Ивану Грозному должен был появиться в городе ещё 4 ноября. Однако это оказалось невозможным из-за реализации федеральной программы по очистке реки Серая. Полностью процедура завершится только в 2019 году. Но, по прикидкам местных чиновников, весной работы на водоёме уже не помешают сделать площадку для монумента, а также обустроить набережную.

Фото: http://belive.ru/wp-content/uploads/2016/11/4313926.jpg