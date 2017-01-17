Туристический десант бросят на Лыбеди

Администрация города Владимира решила сделать отдельный проект открытой стоянки для размещения экскурсионных автобусов на новом участке Лыбедской магистрали. Ее планируют сделать между улицей Гагарина и Ерофеевским спуском (заезд будет как раз со стороны Ерофеевского спуска).

Площадь стоянки будет в районе 3,5 тысяч квадратных метров. Там предусмотрено наружное освещение и прочая необходимая для такого объекта инфраструктура.

В планах муниципалитета и пуск общественного транспорта по Лыбедской магистрали. На её протяжении от Студеной горы до Ерофеевского спуска предусмотрено строительство трёх остановок. Но автобусы и троллейбусы побегут там не скоро.

До завершения строительства участка от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе (общая длина – 1,2 км) общественный транспорт будет ходить по прежним маршрутам – по Большой Московской, Большой Нижегородской, Дворянской, Дзержинского.

Фото: http://www.coast-alive.eu/sites/default /files/article/images_top/cmi_ha4-1.jpg