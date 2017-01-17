В регионе-33 стартовала декларационная кампания

Представить декларацию необходимо налогоплательщикам, которые в 2016 году продали имущество, находившееся в собственности менее трех лет; получали доходы от сдачи квартир и комнат в аренду; стали обладателями дорогих подарков, а также занимались репетиторством.
Представить декларацию можно лично, через посредника по доверенности, по почте, либо с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».
Декларацию надо представить до 2 мая.
Фото: http://ljob.ru/main/news?id=819
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