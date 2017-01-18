Кардиологи проконсультируют владимирцев по «телефону здоровья»

Сегодня врач-кардиолог Городской больницы № 4 г. Владимира Нонна Алмаевна Зухбая проконсультирует жителей области по теме профилактики артериальной гипертонии.

А 23 января врач-кардиолог Городской больницы № 4 г. Владимира Надежда Аркадьевна Курышева расскажет о 10 правилах, как сохранить сердце здоровым.

Свои вопросы владимирцы смогут задать по «телефону здоровья» Областного центра медицинской профилактики – (4922) 32-47-04. Линия работает с 15.00 до 16.00.