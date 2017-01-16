Недуги владимирцев попадут в «облако»

Планируется, что в 2018 году не менее половины медучреждений первичного звена смогут обмениваться медицинской информацией в электронном виде.

В чём преимущество электронной карты перед бумажной? В первую очередь такая карта не потеряется и не будет забрана пациентом домой. В итоге вся информация сохраняется в поликлинике. Экономится время как посетителей, так и сотрудников поликлиник: не дано искать карту и передавать её регистратурой тому или иному доктору. Вся необходимая информация уже есть на его компьютере.

Врачу тоже легче: в электронной медкарте (а это, по сути, файл, хранящийся на специальном сервере), есть вся информация о различных заболеваниях, анализах и диагнозах пациента.

Однако есть одно «но»: электронные медкарты заведут только тем пациентам, которые застрахованы в системе ОМС. Кроме того, понадобится ещё обучать персонал работе с картами. Осваивать электронные новации возрастным сотрудникам бывает сложно.

Фото: http://nabludatel.ru/upload/000/u4/025/db0fbc29.jpg