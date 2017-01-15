Лед около магазинов, как противограбежное средство

Управление МВД России по Владимирской области сообщает о попытке грабежа в одном из супермаркетов Коврова.

Охранник магазина, просматривая трансляцию с камер наблюдения, заметил, как одна из покупательниц прячет в сумку бутылку водки стоимостью 440 рублей, а потом, минуя кассу, направляется к выходу. На просьбу остановиться и вернуть товар женщина не отреагировала и попыталась бежать, но поскользнулась около входа в магазин на льду и упала. Этим и воспользовались охранники.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что грабительницей является 35-летняя товаровед из другого магазина этой же торговой сети. Женщина объяснила свой поступок проверкой на бдительность сотрудников охраны.

12 января 2017 года в отношении ковровчанки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).

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