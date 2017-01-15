Гороховчанка Вера Чичкова «утёрла нос» мужчинам-рыбакам

Соревнования традиционно (они проходили уже в 8-й раз) намечались на 7 января. Но помешал мороз. В итоге они состоялись вчера, 14 января, в Гороховце. Любители зимней рыбалки участвовали в личном чемпионате и первенстве Гороховецкого района по ловле на мормышку со льда и матчевой встрече Владимирской и Нижегородской областей на кубок «Рождество на Клязьме-2017».

Организаторами турнира выступили отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Гороховецкого района, тамошний же детско-юношеский физкультурно-оздоровительный комплекс и Федерация рыболовного спорта Нижегородской области. А принять участие в соревнованиях смогли все желающие старше 12-ти лет.

Как сообщает Главное управление МЧС по Владимирской области, с самого утра лёд реки Клязьмы в городе Гороховце в заливе судостроительного завода был усеян рыбаками и болельщиками. 54 участника в течение трёх часов закидывали удочки в лунки и терпеливо ждали клёва.

Мы связались с вице-президентом Федерации рыболовного спорта Нижегородской области Александром Зеленовым, сообщившим результаты проведённых соревнований. В открытом чемпионате первое место занял Николай Руденко из Гороховца (его улов – 416 г), второе – его земляк Александр Шаталов (306 г), а третьей стала Вера Чичкова из деревни Юрово Гороховецкого района (она же, кстати, лидировала и в зачёте среди женщин).

На первенстве Гороховецкого района лучше всех выступили Дмитрий Лифаненко (улов – 270 г), Илья Лобов (250 г) и Данила Жуков (132 г).

Самой большой пойманной рыбой оказался лещ, потянувший на 210 граммов. А кроме этого вида рыб на удочку чаще всего попадались окуни, плотва, густера и ерши. В ходе турнира организаторы, опять-таки, по традиции, угостили всех участников и зрителей наваристой ухой и горячим чаем.

Безопасность мероприятия обеспечивала команда спасателей спасательной станции аварийно-спасательной службы Гороховецкого района. Спасатели следили за соблюдением правил нахождения на льду и инструктировали участников о мерах безопасности при зимней рыбалке. «Рождество на Клязьме-2017» прошло без происшествий.

За сотрудничество и вклад в обеспечение безопасности на водных объектах вице-президент Федерации рыболовного спорта Нижегородской области Александр Зеленов вручил начальнику спасательной станции Евгению Овсянникову грамоту губернатора Нижегородской области.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области