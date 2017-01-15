Ковровчане помогут кувезинцам возродить храм

В удаленном селе Кувезино на восточной окраине Ковровского района, расположенном почти в 40 км от Коврова, официально зарегистрирован приход Русской Православной Церкви. В этом старинном селении, которое когда-то входило в состав Стародубского княжества, с XVI столетия находился Никольский храм, который к 1822 году был отстроен из кирпича.

В 1930-е годы церковь в Кувезино была закрыта, а ее колокольня разобрана. Теперь после 80-летнего запустения начинается возрождение Никольского храма.

По информации ковровского благочинного протоиерея Михаила Чернова, церковь в селе Кувезино станет приписной к ковровскому храму Святой Праведной Анны, настоятелем которого является протоиерей Михаил Бунтилов. Сегодня это обычная практика, когда богатый прихожанами городской приход помогает возродить забытую сельскую святыню.

Сами же кувезинцы восстановить свою церковь вряд ли смогут: если сто лет назад в этом селе проживало почти 300 человек, то теперь там насчитывается всего лишь 23 постоянных жителя.