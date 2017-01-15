Раскрываемость убийств в регионе-33 выше общероссийской

Эти данные накануне профессионального праздника (сегодня – день образования Следственного комитета РФ) привело Следственное управление СК РФ по Владимирской области.

В 2016 году в следственных подразделениях зарегистрировано около 6 тысяч сообщений, содержащих признаки преступлений. По результатам их рассмотрения возбуждено 1269 уголовных дел, отказов в возбуждении – 3483. В производстве следователей находилось более двух тысяч уголовных дел, окончено производством 1149, около тысячи дел направлены в суды.

Как и прежде, особое внимание следственными органами уделялось раскрытию преступлений прошлых лет. В 2016 году раскрыто 76 таких преступлений, из них 45 по тяжким и особо тяжким составам, в том числе 7 убийств, 5 – по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

В 2016 году в производстве территориальных следственных отделов находилось 18 материалов доследственных проверок по сообщениям о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Всего разыскивалось 156 детей, самовольно покинувших место жительства или пребывания. Во всех случаях место нахождения детей установлено.

В истекшем году зарегистрировано 112 убийств, раскрываемость этой категории преступлений составила 94,5% (среднероссийский показатель – 91%, по ЦФО – 88,5%). На начало 2017 года из 112 убийств в области остаются нераскрытыми 4.

Небольшой рост отмечен по такому виду преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (с 44 до 50 случаев), раскрываемость здесь – 93,2%. На 46% снизился уровень преступлений, связанных с совершением иных насильственный действий сексуального характера (с 76 до 41), число случаев изнасилований – на прежнем уровне (30 преступлений).

Возросло количество выявленных преступлений по фактам совершения с несовершеннолетними развратных действий (+ 2%) и полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (+ 12%), возбуждено соответственно 13 и 55 уголовных дел, раскрываемость их составила 98 и 100%.

Следователи и криминалисты Следственного комитета совместно с оперативными службами полиции продолжают целенаправленную работу по раскрытию преступлений и обеспечению принципа неотвратимости наказания. Общий размер материального ущерба по направленным в суд уголовным делам и по тем делам, что были прекращены по нереабилитирующим основаниям (а также материалам об отказе в возбуждении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям), в 2016 году, по оценкам следствия, составил свыше 743 млн рублей, добровольно государству возмещено 186 млн рублей. По ходатайству следствия судом наложен арест на личное имущество подозреваемых (обвиняемых) по 24 уголовным делам на сумму около 263 млн рублей.

К значимым результатам работы следственное управление относит завершение следствия по ряду резонансных уголовных дел:

– в отношении членов устойчивой вооруженной группы (банды) жителей Московской области Сергея Сизова, Игоря Деняпкина, Андрея Захарова и Ильи Беззубова. По 22 эпизодам преступной деятельности им предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против личности и имущества граждан. В рамках дела следственным путем раскрыто 7 особо тяжких преступлений прошлых лет, в том числе разбойные нападения на семью Большаковых 30 августа 2011 года в городе Суздале, семьи Сибиряковых и Ермоловых, совершенные 16 июня 2010 года и 12 октября 2010 года в городе Гусь-Хрустальном и районе;

– в отношении жителей Ногинска лидера ОПГ Анатолия Мазура, членов преступной группы Виктора Смирнова, Максима Мещанкина, Александра Ралдугина, а также Галины Бобровой, обвиненных в тройном убийстве мужчины, его беременной гражданской жены и несовершеннолетнего сына женщины 12 июня 2015 года в городе Владимире. Следствием также собраны доказательства причастности Мазура, Смирнова, Мещанкина и Ралдугина к убийству двух жителей Ногинска, совершенных в прошлые годы;

– в отношении жителей города Владимира Людмилы Морозовой, Бозорали Пашакулова, Нурэли Исаева и Сергея Ермолаева, которым предъявлено обвинение в убийстве гражданки Белоруссии.

В 2016 году вынесен приговор братьям Муртазиным и членам преступной группы «Восьмерочные», длительное время совершавшим на территории Гусь-Хрустального района преступления против местных предпринимателей. Этот приговор стал завершающим событием в истории декриминализации территории.

По материалам следователей СК России в 2016 году также осуждены так называемые «черные риелторы» Азад Мамедов, Саидмахмуд Аброров, Гамид Джахангиров, Елена Якимова, Ирина Критская, Ибрагим Мамедов, Эльчин Мамедов, Джафар Мирзоев, Мария Разумова. Впервые за последние годы на основе собранных следователем СК России доказательств судом лидеру ОПГ Мамедову и наиболее активному участнику группы Мирзоеву назначены пожизненные сроки лишения свободы.

Фото: http://www.mirtv33.ru