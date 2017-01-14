На владимирский вокзал уже пришла весна

Сегодня на железнодорожном вокзале во Владимире необычный хор исполнил одну из любимейших песен нашего земляка, поэта, песенника Алексея Фатьянова – «Когда весна придет, не знаю» из кинофильма «Весна на Заречной улице».

В соцсетях уже набирает популярность видео хорового пения в вокзальной суете. Первой начинает петь девушка на лестнице, ведущей к перронам. К ней присоединяется юноша, и через считанные секунды звучит уже слаженный хор голосов. Как оказалось, столь необычным образом Центр классической музыки, артисты Владимирского областного Театра кукол и лауреаты конкурса «Поющая Губерния» провожали на экзаменационную сессию в Луганск свою коллегу, солистку Центра классической музыки Виолетту Стрельцову. Кроме того, так владимирские музыканты решили ответить на подобную акцию своих украинских коллег – вокалистов Запорожского музыкального училища, которые в декабре спели эту же песню в Запорожье, тоже на местном железнодорожном вокзале. Им, как и во Владимире, с удовольствием подпевали провожающие и пассажиры.

Организаторами акции стали Артем Маркин, Сергей Горшкова и Марина Протасова.

Добавлено в 20.05:

Войны затевают политики. Все эти горлопаны, которые сами воевать не пойдут, и детей своих на войну не отправят. А воевать будут те, кому меньше всего это надо – обычные люди. Это горькая истина, она общеизвестна.

Рассорить народы порой удаётся быстро. Примирение же – процесс долгий. И главной движущей силой здесь становятся, опять-таки, простые люди. Саманта Смит и Катя Лычёва – насколько больше эти две девчонки сделали для потепления отношений СССР с США, чем десятки взрослых номенклатурных харь из Москвы и Вашингтона?

И проходящий в последние дни российско-украинский флешмоб, когда люди в нашей стране и в соседнем «незалежном» государстве в общественных местах – на вокзалах, площадях и т.п. – поют русские и украинские песни, мне кажется очень важным событием. Возможно, это первый шаг к нормализации отношений, за которым последует и второй, и третий – и каждый будет напоминать, что нас объединяет очень многое. Культура и добрая воля могут сблизить людей – культура и добрая воля; кровь же и война только разобщают, плодят смерть и горе, оставляют шлейф обид и злобы на долгие годы.

Радостно, что во время флешмоба часто звучат песни нашего земляка – поэта-песенника Алексея Фатьянова. В Запорожье, к примеру, пели «Когда весна придёт, не знаю…». И на железнодорожном вокзале Владимира – тоже. Там её исполняли студенты Запорожского музыкального училища. У нас – коллектив из целого ряда культурных учреждений.

Владимир – в общем ряду. Душевные песни пели на вокзалах Москвы и Одессы, Харькова и Краснодара, Благовещенска и Днепропетровска… К этой акции присоединяются и другие страны. Недавно песню из фильма «Весна на Заречной улице» исполнили в Астане. К акции, говорят, присоединятся даже Германия и Канада. Это правильно. Так и надо. Лучше петь, чем выть, читая похоронки.

Николай Лившиц