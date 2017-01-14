Муромлянку выселяют за долги в общежитие

Соседи рассказывают, что квартира в доме 50 на улице Пролетарской стала «нехорошей» уже давно. Сначала ее хозяйку лишили материнских прав за пьянку, но вначале было тихо. Зато потом начались постоянные гулянки с криками и драками, которые мешали не только ближайшим соседям, но и жителям других подъездов.

Все попытки жильцов дома привлечь женщину к порядку ни к чему не приводили. Но законопослушных нанимателей жилья спасла финансовая составляющая конфликта.

– Не соблюдается норма общежития, имеется крупная задолженность за найм жилья и услуги ЖКХ. После проведенной проверки мы обратились в муромский городской суд с целью выселения данного нанимателя и членов ее семьи из данного жилого помещения за неуплату жилищно-коммунальных платежей, – прокомментировал ситуацию Иван Сизов, консультант отдела муниципальной жилищной инспекции управления жилищной политики администрации округа Муром.

Вчера судебные органы вынесли решение: неплательщицу и нарушительницу спокойствия выселить из муниципальной квартиры в общежитие. Решение суда вступит в силу через месяц.