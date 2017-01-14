В Коврове проведут конкурс снеговиков

Конкурс снеговиков и селфи «Снежный бум» был намечен на новогодние праздники, но перенесен из-за сильных морозов. И вот теперь все снеголепы и любители селфи могут продемонстрировать свое мастерство. Молодежный совет Коврова – организаторы мероприятия приглашают к участию в конкурсах семьи, компании, пары и снежных строителей индивидуалов.

Победителей ждут призы.

Расписание конкурсов:

11.00 — 11.30 – регистрация участников конкурса снеговиков и снежных фигур

11.30 — 14.30 – лепка конкурсных работ

14.30 — 15.00 – оценка работ конкурсной комиссией

15.00 — 15.10 – подведение итогов, награждение победителей.