«Звёздный» концерт в Москве обернулся скандалом

Конкурс Art-Premium People Awards должен был стать для юных участников событием года. Все-таки Москва, Государственный Кремлевский дворец, «сердце Родины»… На вчерашнем гала-концерте и награждении победителей организаторы обещали присутствие «звёзд» – Филиппа Киркорова, Веры Брежневой, Сати Казанова, Максима Дунаевского… Особенность проекта – участие в нём детей с ограниченными возможностями. Для молодых дарований конкурс должен был стать праздником. Но обернулся кошмаром.

– Мы приехали на конкурс из разных городов России. Ужас начался с первых дней, – сообщила одна из родительниц телеканалу РЕН-ТВ. – Никакой организации по экскурсиям, никакой организации по питанию, по расселению. В жюри конкурса были по два человека. У нас в жюри был даже организатор конкурса. Видимо, никого найти на смогли. Жюри сидели в наушниках, на детей не смотрели, как они оценивали конкурс – непонятно.

Как выяснил РЕН ТВ, за участие в конкурсе организаторы собрали 900 рублей с человека, родители и дети жили в гостинице «Космос», и сами платили за проживание.

Церемония награждения должна была пройти вчера в Кремлёвском дворце. Начало её было запланировано на 16 часов, гала-концерт – на 19.00. «Но никакой церемонии не было, – сообщила радиостанции «Говорит Москва» руководитель хореографического ансамбля «Хрустальные грани» из города Гусь-Хрустальный Ольга Кузнецова. – Коллективы, отобранные для участия в гала-концерте, были приглашены в Кремлёвский дворец аж в 11.00. Все остальные коллективы приехали с 13 до 15 часов. Мы приехали в 16.00. Народ тупо ждал в фойе, организаторы даже не появились, не отвечали на телефонные звонки. Зал открыли в 18.30»

По словам нашей землячки, вместо концерта собравшимся стали показывать мультфильм. «Народ понял, что обманут, билет стоил 2,5 тысячи рублей, люди стали требовать вернуть деньги, – говорит она. – Когда в зал вышел Андрей Малахов (ведущий церемонии), все стали кричать «Позор!». Люди сильно возмущались». Бурная сцена общения с Малаховым попала на Youtube, но позже там «зачистили» звук.

Выяснилось, что награды на церемонию не приготовили: по заверению организаторов, их должны были вручить на следующий день (то есть сегодня) в гостинице, где проживали конкурсанты. Обещанная шоу-программа с участием российских эстрадных «звёзд» началась с опозданием и совсем с иным составом – многие исполнители не пришли. По информации федеральных СМИ, они и не знали о концерте. К примеру, Филипп Киркоров заявил, что его на конкурс никто не приглашал, и он впервые о нем слышит. Такую же информацию сообщили и некоторые другие исполнители.

Реакция родителей конкурсантов была более чем бурной. И это можно понять. Люди – более 5 тысяч человек! – приехали в Москву из разных уголков России, даже из Сибири и Дальнего Востока. Они ждали праздника творчества, хотели доставить радость своим детям, а столкнулись с наглым и отвратительным стяжательством, бездушием, формализмом.

Случившееся вчера в Москве стало апофеозом наглости, показывающим, до какой крайней точки можно дойти, поставив проведение творческих конкурсов – особенно детских – исключительно на коммерческую основу. Сейчас конкурсы проводят все, кому не лень, и во главу угла зачастую ставится не стимулирование ребят к развитию, не формирование критериев мастерства, к которым нужно стремиться, не обогащение культуры новыми талантами, а просто извлечение прибыли. А чтобы не было недовольных, организаторы «посовестливее» устраивают десятки номинаций, тиражируют сотни дипломов, чтобы никого не обойти вниманием. Это в целом нивелирует понятие конкурса как способа определения лучших и, в конце концов, даёт плохие плоды. Устроители же вчерашнего действа, видимо, и вовсе решили обойтись даже без этих «фиговых листов». Они дошли до крайности. Они просто обнажили суть проблемы, которая, как думается, требует внимания и общества, и власти.

Фото: http://360tv.ru/news/organizatory-premii-odarennym-detyam-87843/