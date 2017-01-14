В Коврове крещенскую купель откроют при бане

Место будущей купели расположено в северной части года, близ улицы Набережной. В крещенскую ночь там будут дежурить медики и спасатели. Для второго по численности населения города Владимирской области, в котором проживает почти 140 тысяч человек, и где сегодня действуют 7 православных храмов, одной купели явно маловато.

Однако, несмотря на обилие озер, прудов и наличие реки, в других местах омовение в крещенскую ночь с 18 на 19 января официально запрещено, причем мэрия даже указала 5 конкретных точек, где за погружение в воду православных может ждать штраф.

По странному совпадению единственное разрешенное место для купели удалено почти от всех действующих церквей, зато находится в двух шагах у муниципальной «треумовской» бани Коврова, где прорубь и так обычно устраивают для любителей экстрима и закаливания после парилки. Видимо, таким образом чиновники пытаются сэкономить, а, может быть, заодно и городскую баню порекламировать.

Кстати, добраться туда в крещенскую ночь для значительного числа горожан окажется весьма непросто. Большая часть ковровчан проживает в южной части города, а оттуда до единственной купели требуется преодолеть расстояние почти в десяток километров.

Фото: http://kirov-portal.ru/upload/iblock/ba1/ ba1a0cfefe7e35bf4178972585212a68.jpg