Студентов подкормят знаниями и печеньем

Акция «Ночь перед экзаменом» – новинка для Владимира. Во вторник, 17 января, двери библиотеки на проспекте Строителей 23 будут открыты для студентов с 18.00 часов до полуночи. В это время можно будет не только подготовиться к экзамену в тишине и комфорте, но и воспользоваться справочной литературой, бесплатно поискать нужную информацию в интернете и также совершенно бесплатно распечатать доклад, реферат или же курсовую. Умственная деятельность отнимает много сил, поэтому участникам акции обязательно предложат чай, кофе, печенье и баранки.

Впрочем, студенты в областной библиотеке для детей и молодежи – частые гости. Территориально библиотека расположена практически в эпицентре студенческой жизни – недалеко от крупнейшего вуза Владимира. Так что во время сессии залы библиотеки никогда не пустуют. Но вот ночью здесь будут готовиться к экзамену впервые. В перспективе акцию «Ночь перед экзаменом» планируют сделать традиционной и проводить дважды в год – во время сессий.

Кстати, акция «Ночь перед экзаменом» проходит в рамках проекта «Читать – это круто». Его цель – привить молодежи любовь к чтению, показать им библиотеку нового поколения, где можно не только взять книгу, но и с пользой провести время. В рамках акции здесь, в частности, проходят бесплатные профессиональные фотосессии. Условие для участия только одно – записаться в библиотеку. Ребята также встречаются с интересными людьми и даже занимаются в стенах библиотеки спортом. А в мае проект завершится большим флэш-мобом. На одной из площадей Владимира соберутся любители чтения и в формате свободного микрофона зачитают отрывки из произведений своих любимых авторов.