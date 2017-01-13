В Киржаче откроют музей наличника

Резьба наличников имеет непосредственное отношение к восточной части нашей области, где расположен Киржач. Тайнами резьбы владели мастеровитые резчики – «аргуны», выходцы из села Аргуново Покровского уезда. Они украшали своими изящными работами не только жилые дома, но также и храмы.

Наличники сохранились с прошлых веков и являются культурным наследием Киржача, его лицом. Для приобщения к этим рукотворным весточкам из прошлого, к памяти о предках-умельцах и разработана экскурсионная программа с посещением музея наличника и мастерских аргунов.

Открытие музея наличника состоится по инициативе сотрудников Киржачской типографии и краеведа Татьяны Самойловой. Торжественное мероприятие по этому поводу состоится 28 января в два часа дня. В тот же день пройдет и презентации книги «Градоначальники» из цикла детской литературы «Сказания о земле Киржачской» Евгения Федорова. Одиннадцатое издание книги расскажет о том, какой вклад в процветание нашего города внесли знаменитые киржачские семьи.

Вдобавок ко всему в Киржаче 28 января будет открыта сувенирная лавка «Котомка-сувенир» с дегустацией домашнего меда. Всех пришедших обещают угостить вкуснейшим чаем из 100-летнего самовара, пирогами и сладостями.

Фото: http://i901.photobucket.com/albums/ac215/spbstarosti/ Leningrad%201931/0105_1.jpg