Руководителем ВЮИ назначен Сергей Бабурин

Сегодня в два часа дня нового начальника в рамках расширенного заседания коллегии Владимирского юридического института ФСИН России официально представили коллективу вуза.

Новый руководитель владимирского вуза – кандидат психологических наук, доцент. Известно, что в 1985 году Сергей Бабурин окончил Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После службы в Вооруженных силах СССР служил на различных должностях в органах внутренних дел.

До новой должности во Владимире генерал-майор внутренней службы ранее возглавлял Вологодский институт права и экономики ФСИН.

Прежний глава владимирского юридического университета Сергей Емельянов переведен в Санкт-Петербург. С 1 января руководит местным институтом повышения квалификации сотрудников ФСИН.