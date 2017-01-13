Администрация Владимирской области утонет в цветах

На электронной площадке госзакупок выставлен контракт на покупку живых цветов и цветочных композиций для представительских нужд администрации Владимирской области. Сумма – почти полмиллиона рублей (за минусом 1 рубля 13 копеек).

К контракту прилагается подробный список нужных чиновникам цветов. Больше всего, конечно, роз: рослых (70 см высотой) – 500 штук и кустовых – 400 штук.

На втором месте административных предпочтений – хризантемы (400 кустовых и 200 одноголовых). А самые дорогие в списке – орхидеи. За одну ветку этого пахучего растения из областного бюджета готовы выложить 1,3 тысячи рублей. Заказано же 30 веток на 39,3 тысячи рублей.

Помимо цветов в заказе предусмотрена и поставка 60 корзин разных размеров, а также упаковочных лент и бумаги.

Любопытно, что примерно в это же время на электронной площадке госзакупок разместили два «цветочных» контракта муромские власти. Они закупают семена для выращивания рассады для будущих цветников и клумб. Цена двух контрактов – около 600 тысяч рублей. На эти деньги Муром планирует закупить 500 тысяч семян однолетних цветов самых разных сортов.

Фото: http://wallpapers1920.ru/img/picture/May/ 22/396201aa27fd8f0ce0d3a02173dadb59/4.jpg